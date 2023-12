OSTIA Donna investita sulle strisce pedonali

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) CRONACA DI ROMA – Un incidente stradale si è verificato a, in cui unadi 69 anni è rimasta ferita. La vittima stava attraversando la strada sulla striscia pedonale quando è stata travolta da una macchina che stava tentando di sorpassare un’auto ferma in precedenza. La polizia locale di Roma Capitale è intervenuta sul posto per indagare sull’incidente. Secondo i primi accertamenti effettuati dalla polizia locale, il conducente di un SUV ha fermato l’auto per dare la precedenza allache stava attraversando la strada. Tuttavia, un uomo romano alla guida di una Citroen C3 ha deciso di sorpassare l’auto ferma a sinistra, colpendo la vittima al centro della carreggiata. Laè stata trasportata in ospedale con un’ambulanza ed è stata curata dal personale del 118. L’incidente ha causato la chiusura della ...