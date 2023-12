Osimhen | Mazzarri lo accoglie in un abbraccio che racchiude nuove aspettative Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)loin unche. Lo scrive ladello Sport che dedica un articolo alla serata speciale del nigeriano autore della rete del 2-0 contro il Braga. È tornato nel pieno della notte dal Marocco, in mattinata ha preso parte alla rifinitura con la squadra. Alle 20.25sbuca dal sottopassaggio per il riscaldamento, ricambia gli applausi dei tifosi. A metà ripresa,lo sostituisce. Ha già dato tutto quello che poteva, la stanchezza è in agguato. Il Maradona gli tributa applausi che hanno un qualcosa in più del solito. Mazzari loin unche...