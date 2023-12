Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2023 | previsioni amore e lavoro segno per segno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)Fox13è mercoledì e siamo a metà della settimana. Vediamo se le stelle sapranno darci le giuste indicazioni per affrontare questa giornata nel migliore dei modi. Quali saranno i segni zodiacali più fortunati ine sul? E invece quelli meno fortunati? Che aspettate? Scopriamolo insieme con ledel nostro amato astrologoFox, estratte direttamente da DipiùTv!Fox Ariete, Toro e Gemelli 13Ariete 13: si prospetta un periodo molto interessante soprattutto per i single che potrebbero iniziare un’amicizia amorosa. Se in questi ultimi due giorni hai avuto ...