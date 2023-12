Oroscopo del 13 dicembre 2023 per il tuo segno zodiacale

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Oggi Mercurio retrogrado potrebbe creare scompiglio nei piani. Potrebbe essere opportuno rimandare le decisioni importanti o le firme sulla linea tratteggiata fino a quando le cose non si saranno calmate, soprattutto per gli Ariete e i Leone. Per la Vergine, invece, incomprensioni ed errori potrebbero giocare a loro favore, offrendo tempo prezioso per riflettere. Di