Ornella Vanoni, l'ultima follia è la morte già scritta. Musicista incluso. "Ma la bara la voglio così"

è una delle voci più amate e apprezzate della musica italiana . Con la sua classe e il suo talento, ha saputo interpretare brani indimenticabili, come "L'appuntamento" , "Senza fine" e "...

Che tempo che fa, Ornella Vanoni spiazza tutti: “Funerale Ho già scelto l’abito, è di… Il Fatto Quotidiano

"Il vestito ce l'ho già". Così Ornella Vanoni ha organizzato il suo funerale ilGiornale.it

Ornella Vanoni, l'ultima follia è la morte già scritta. Musicista incluso. "Ma la bara la voglio così"

Ornella Vanoni è una delle voci più amate e apprezzate della musica italiana. Con la sua classe e il suo talento, ha saputo interpretare brani indimenticabili, come “L’appuntamento”, “Senza fine” e ...

“L’ho invitato a cena ma…”: Ornella Vanoni, il retroscena è sconvolgente | Salta tutto per un motivo assurdo

Tutto pronto per la cena, ma lui non arriva: due di picche per la cantante Incredibilmente no: è stata tutta colpa ...