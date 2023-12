Ora le Google Maps ci permettono di tenere segreta la nostra posizione

Philippe Starck: dalla padella alla pace

... mi rattristo perché magari ci sarà una società guidata dal Gafa (acronimo per, Apple, ...non sento quasi più il desiderio di produrre cose materiali", sottolinea Starck. Su questa analisi ...

Epic Games vince contro Google financialounge.com

'Abuso di posizione dominante': Fortnite batte Google in tribunale, per ora GiocoNews.it

Newcastle-Milan ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Scopri dove vedere in diretta la partita Newcastle-Milan, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. Le scelte di Howe e Pioli ...

Pedro Pascal ora è anche Indiana Jones: la nuova fan-art conquista il web

Guardate la nuova fan-art dedicata a Pedro Pascal che immagina la star di The Last of Us nei panni di Indiana Jones.