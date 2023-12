Operazione “Alto Impatto” | sventato un grosso furto di rame

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiDisposti dalla Questura, in Avellino nelle ultime 48 ore sono stati eseguiti i servizi “”, finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio – in particolare i furti in abitazione – a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto dr.ssa Spena. Nelle operazioni tese alla prevenzione generale dei reati, con particolare riguardo a quelli a carattere predatorio, sono stati posti in essere con 12 posti di controllo e con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania mirati servizi in città e nelle zone extraurbane di maggior interesse. Numerose le identificazioni e i controlli a veicoli e persone effettuati, soprattutto nelle contrade periferiche con insediamenti di unità residenziali isolate, obiettivo talvolta di ...