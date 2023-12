Oper CBI | Unibo e Almacube mandano 18 studenti al Cern di Ginevra per risolvere tre sfide di innovazione

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Bologna, 13 dicembre 2023. Da nuovi metodi per valutare l’impatto ambientale di un’azienda a soluzioni innovative per ridurre il consumo di acqua: un team di 18dell’Università di Bologna, 13 ragazze e 5 ragazzi, è pronto a mettersi alla prova per sviluppare etredinell’ambito della digital transformation e della