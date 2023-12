Occupazione più florida dell’economia | crescita occupazione soprattutto in Agricoltura

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Resta forte il mercato del lavoro italiano, che mostra unapiù ampia rispetto all’economia e, contrariamente al passato, mostra la creazione di posti di lavoro più stabili (contratti a tempo indeterminato). Lo rivela l’ultimo rapporto trimestrale dell’Istat sulla forza lavoro. L’poi si conferma un vero e proprio serbatoio di lavoro e cresce più di altri settori. Ladel lavoro Nel terzo trimestre 2023, la quantità di lavoro impiegata nel sistema economico (input di lavoro) misurata in termini di ore lavorate – evidenzia l’Istituto – è aumentata dello 0,4% rispetto al secondo trimestre 2023, mentre il PIL è cresciuto di un più modesto 0,1%. Anche su anno, l’aumento del lavoro si attesta all’1,8% e ladel PIL allo 0,1%. Gli occupati aumentano di 65 mila unità (+0,3%) rispetto al ...

Pensioni: chi comincia oggi si ritirerà a 71 anni dal lavoro (Ocse). 'Colpa' dell'aspettativa di vita

Chi inizia a lavorare ora andrà in pensione a 71 anni , l'etàalta tra paesi Ocse dopo la Danimarca. Lo scrive l' Ocse nel Rapporto 'Pensions at a glance' ...basse e per promuovere l''.

La diretta da Wall Street | Borse Usa in rosso dopo i dati sull'occupazione più forti delle attese. Cinque titoli da monitorare MSN