Obbligo vaccino Covid | Tribunale di Pesaro accoglie ricorso di prof ' no vax' sospesa | Ha diritto alla malattia e 2400€ di spese legali

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Un'insegnante che non si era vaccinata era statadal lavoro dal 13 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Nonostante la docente risultasse in, la scuola si era rifiutata di pagarle quanto gli spettava. Ildiha accettato il suo, affermando che haa ricevere

Covid, Usa raccomandano le mascherine. E in Italia Ecco cosa dicono gli esperti

...ospedale policlinico San Martino di Genova - Sul fatto di ripensare ad introdurre l'dei ... la strategia unica è quella di mettere in sicurezza gli anziani e i fragili con il. Non serve ...

Virus respiratori, in Veneto obbligo mascherine in ospedali e Rsa. Vaccinazioni, Bellon: “In farmacia numeri importanti” Federfarma

Il vaccino anti-Covid in autunno senza più obblighi AGI - Agenzia Italia

SONDAGGIO - Covid, aumentano contagi e ricoveri: saresti favorevole al ritorno dell'obbligo delle mascherine

In Italia torna attuale il dibattito sull'obbligo delle mascherine dopo la risalita di contagi e ricoveri Covid: che ne pensi Partecipa al sondaggio ...

Sabato torna l’open day per il vaccino anti Covid: somministrazioni gratuite

Sembrava fosse tutto dietro le spalle. La situazione non è drammatica come ai tempi della pandemia, ma il virus non è ancora del tutto sconfitto. Una ...