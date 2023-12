Nuovo asfalto lungo “Le Coste” a Sezze | a giorni l’apertura dei cantieri

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Pubblicato il 13 Dicembre, 2023 Un annuncio, quello diffuso via social dal consigliere comunale, nonché provinciale, Pasquale Casalini, che di verto farà piacere ai tanti automobilisti diche giornalmente devono percorrere via Ninfina (le) per lasciare il paese. “Da lunedì 18 Dicembre dalle ore 7:30 alle ore 17 previsioni meteo permettendo – scrive sui social Casalini – con la Provincia di Latina abbiamo concordato una nuova operazione di posamanto stradalela S. P. NINFINA I –didal km. 26 al km. 27. Il traffico sarà regolarizzato con impianto semaforico e/o movieri a senso unico alternato. Stiamo cercando di migliorare la sicurezza e la viabilità di un Paese intero cercando di coinvolgere quante più istituzioni possibili. ...