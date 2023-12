Nuova Lancia Ypsilon 2024 | ripescato in acqua un prototipo forse rubato in Francia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Le vie del Signore sono infinite, questo è risaputo. Ma tentare di attraversare un fiume su una macchina a motore non era riuscito ancora a nessuno. Soprattutto se la vettura in questione deve ancora essere ufficialmente presentata. Cioè, di fatto, quasi non dovrebbe esistere, al netto delle camuffature con le quali vengono mandati in giro i prototipi durante i test. Il… ripescaggio di una vettura di colore bianco nelle acque di un canale del Rodano-Reno a Montbeliard, nel dipartimento di Doubs (regione della Borgogna-Franca Contea) potrebbe sembrare una delle tante notizie di cronaca riportate dal quotidiano locale L’Est républicain. E invece sta assumendo i perfetti contorni di un giallo. E già, perché la zona “incriminata” è quella di Sochaux dove il gruppo PSA, pardon, Stellantis ha uno dei suoi più importanti stabilimenti produttivi. E la vettura “affogata” ha proprio tutta l’aria ...

Gli occhiali Ray - Ban Meta diventano più utili e smart con AI

In ogni caso lafunzione più intrigante è multimodal AI grazie alla quale l'assistente può ... cavi, caricatori e powerbank per Natale 13 Dic 2023 Anche quest'anno Ankergli sconti di ...

Nuova Lancia Ypsilon: rubato un prototipo e ritrovato in un fiume La Gazzetta dello Sport

Nuova Lancia Ypsilon 2024: foto spia senza veli, anticipazioni, uscita - Quattroruote.it Quattroruote

I corsi di mixology by drinc. Milano con Luca Marcellin

Per pensare poi a tutti i potenziali fruitori tra amatori, professionisti e nuove leve del settore si distinguono in: Mix - IN Practice e MIX - IN Our point of view. Dedicato alla pura pratica, si ...

Tesla lancia il robot umanoide Optimus Gen 2, più veloce, con nuove mani e rilevamento della forza dei piedi

Le nuove mani con sensazione tattile su tutte le dita e il rilevamento della coppia del piede sono solo alcuni dei miglioramenti apportati da Tesla a Optimus Gen 2. Il robot umanoide è anche molto più ...