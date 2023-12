Nuoto | Kliment Kolesnikov non accetta le condizioni di atleta neutrale a Parigi 2024

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La notizia è di alcuni giorni fa. Gli atleti russi e bielorussi, che otterranno la qualificazione nelle rispettive discipline alle Olimpiadi di, potranno prendere parte alla rassegna a Cinque Cerchi da neutrali, senza bandiere e senza inno in caso di vittoria. Si parla di atleti individuali neutrali, ovvero con passaporto russo o bielorusso, e non di squadra. La precisazione da parte del Comitato Olimpico Internazionale è stata la seguente: “Gli Atleti Neutrali Individuali sono atleti con passaporto russo o bielorusso su cui verranno applicate le rigorosedi ammissibilità basate sulle raccomandazioni emesse dall’EB del Cio il 28 marzo 2023 per le federazioni internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi internazionali. Non verranno prese in considerazione squadre composte da atleti con passaporto russo o ...