Nunzia De Girolamo e il suo grande fallimento in Rai | un record da cancellare subito

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Le cose non sembrano andare bene per la popolare conduttriceDee il suo show Avanti Popolo. L'ultima stagione Rai potrebbe essere ricordata per una nota triste: i numeri di ascolto estremamente bassi di un programma di prima serata. La nota conduttriceDesta vivendo un periodo difficile con il suo programma Avanti Popolo. Le voci correnti suggeriscono che lo show potrebbe chiudere i battenti anticipatamente a causa dell'incredibile calo di ascolti. In effetti, Avanti Popolo sta registrando numeri di ascolto che potrebbero essere i più bassi della stagione Rai per un programma in onda nelle ore di punta. Se la tendenza dovesse persistere, lo show potrebbe effettivamente essere cancellato prima del previsto. I dati sono inequivocabili: sembra che il programma non stia guadagnando il ...