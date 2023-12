Nucleare | Pichetto “Costruire centrali non è in programma”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La costruzione di nuovenucleari non è nel nostro: lenucleari di terza generazione arriverebbero in caso di cambio deldi governo, ma non prima del 2038-2040”. Ad affermarlo è il ministro dell'Ambiente GilbertoFratin a ‘Ping pong', in onda su Radio 1. “Ci interessano invece le proposte per la sperimentazione delledi quarta generazione – aggiungeFratin, – Tali proposte dovrebbero arrivare dai privati, con lo Stato che ha un ruolo puramente di autorizzazione e compartecipazione. Il modello di studio è in fase avanzata e alla fine del decennio potremmo metterci all'opera”. Foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS).