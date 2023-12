Nota tattica di Inter-Real Sociedad | Carlos Augusto tuttofare

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo dell’impatto di. CONFERMA IN DIFESA – Unapositiva diè sicuramente la prestazione di. Con gli infortuni in difesa Inzaghi ha sfruttato il brasiliano anche nel ruolo di difensore di sinistra. E lui si è adattato, mettendo in fila dopo Napoli anche in Champions League una prova di grande solidità. PRESENZA A SINISTRA – Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:è partito in difesa, a sinistra di ...