“Non sto bene” Giovanni Ciacci sparito | l’incubo dopo il GF Vip | un periodo tremendo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ma che fine ha fatto? Volto noto per il pubblico televisivo, lo scorso anno ha anche partecipato al Grande Fratello Vip ma da tempo non si vede più. Sui social continua a essere attivo ma ora, attraverso un’intervista rilasciata a Greta Mauro per IlRiformista, ha deciso di raccontare che non sta passando proprio un bel. E, a suo dire, è iniziato tutto dal suo percorso nella Casa, quando il pubblico, tramite il televoto, decise di farlo uscire per il comportamento, ritenuto ai limiti del bullismo, avuto nei confronti di Marco Bellavia. “Non sto, è stato un anno davvero difficile, il telefono ha smesso di squillare, mi sono ritrovato da solo e nella mia mente sono apparsi i mostri. In questo momento l’HIV è passata in secondo piano, ora sto combattendo contro la depressione”, ha spiegato ...