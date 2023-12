“Non sapeva della morte di Juliano” | chiamato in radio | la reazione è commovente

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Un giorno triste per la Napoli calcistica questo 13 dicembre, con la città partenopea che si è risvegliata piangendo la bandiera. All’età di ottanta anni, si è spenta una delle bandiere azzurre, Antonio, centrocampista del Napoli dal 1956 al 1978, un percorso partito sin dalle giovanili, in un calcio d’altri tempi, in cui spesso chi nasceva nella propria città riusciva ad ergersi come colonna portante di quest’ultima a livello sportivo.è stato uno di quelli capace di scrivere la storia, portando a casa i primi successistoriaSSC Napoli, su tutti la Coppa Italia del 1962, prima vittoria in tale competizione per i partenopei, a cui seguì il bis nel 1976. Un calciatore forte, in grado di dettare i tempi ad una delle squadre più amate sotto l’ombra del Vesuvio, quella ...