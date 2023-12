Non risponde ai parenti | anziana trovata priva di vita

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda alle ore 19’20 di oggi 13 dicembre, è intervenuta ad Ariano Irpino in contrada Torano per un soccorso ad unadonna che nonva più ai ripetuti richiami die vicini. La squadra una volta salita al terzo piano del palazzo, è entrata e ha rinvenuto il corpo della ottantaquattrenne privo di. Sul posto i Carabinieri di Vallata hanno effettuato i rilievi di propria competenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

