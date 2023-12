Non ho mai fumato | eppure Cancro | la star che sconvolge Hollywood

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L'attrice Kate Micucci combatte da tempo contro unai polmoni. L'attrice,della serie "The Big Bang Theory", ha svelato sui suoi social le condizioni di salute. "Ieri - ha spiegato su TikTok - ho subito un intervento chirurgico per unai polmoni. È davvero strano perché non ho maiuna sigaretta in vita mia. Ma immagino che succeda e quindi la notizia più bella è che l'hanno preso all'inizio, l'hanno tirato fuori: sto bene. Probabilmente mi muoverò lentamente per alcune settimane, ma poi tornerò a farlo". La scoperta è arrivata attraverso gli esami del sangue. Qui si è accorta che qualcosa non quadrava: "Avevo un valore molto alto. Così sono andata da un medico che mi ha fatto una risonanza magnetica. Ha controllato il cuore e in questo modo ha notato una macchia nel polmone". Da qui la ...