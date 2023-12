“Non ha la minima idea” | “non sa niente” Maxi-rissa tra Fornero e la sindacalista

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) LaEliana Como va all'assalto di Elsanel corso della puntata del 12 dicembre di DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris. L'esponente della Cgil è durissima nei confronti dell'ex ministra all'epoca del governo guidato da Mario Monti: “Quando si parla di sistema pensionistico non è che c'è qualcuno che non conosce come funziona o qualcuno che parla a slogan, perché le dico una cosa, lei sicuramente sa tante cose professoressa, ma non sa e non ha ladi qual è la condizione di chi lavora, di chi un'ora e mezza fa è entrato in fabbrica a fare il terzo turno, di chi lavora nei campi, di chi lavora nei cantieri, di chi lavora anche nei supermercati, di chi lavora nella sanità. Non ne ha la. Queste persone si sentono tradite da ...