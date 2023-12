Non ci voleva Report per capire il business del gay pride Paragone | la punta dell' iceberg

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Domenica seraha messo nel mirinoe sue telecamere i presunti conflitti di interesse dei parlamentari dem Alessandro Zan e Michela De Biase rispetto alle battaglie sulla parità di genere e sul mondo Lgbt+. Qualcuno ovviamente è soddisfatto perché così si dimostra che la trasmissione di Ranucci non guarda in faccia a nessuno e se c'è da “menare” lo fa a destra e a manca. Onestamente mi importa quasi nulla: le inchieste giornalistiche se ben fatte aiutano a farsi un'idea, se invece difettano di elementi omessi per tenere in piedi la tesi allora mancano di rispetto al giornalismo, oltre che alla verità. Ma questo appunto è un altro discorso.ha il pregio- e non l'ho mai nascosto - di scandagliare laddove non tutti vanno; hanno un loro punto di vista, è noto, e godono se la preda arriva da un certo “ecosistema politico”. ...