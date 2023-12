No | per accedere in ospedale non è sempre necessario un tampone

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il 5 dicembre 2023 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato su TikTok lo stesso giorno. Nel filmato è presente una donna che afferma che chi si reca inper effettuare una visita medica deve sottoporsi a une che le persone avrebbero difficoltà a essere ricoverate perché negli ospedali è «pieno zeppo di virus». Si tratta di una notizia imprecisa. In base all’ultima ordinanza (8 settembre 2023) del ministero della Salute, peral pronto soccorso e per essere ricoverati nelle strutture sanitarie i pazienti che presentano sintomi compatibili con Covid-19 devono effettuare test diagnostici per SARS-CoV-2. Deve sottoporsi al test anche chi dichiara di essere stato in stretto contatto nei cinque giorni precedenti con un caso confermato ...