No | i giudici albanesi non hanno “bocciato” il patto sui migranti

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Neppure il tempo di applicarlo che già sull’accordo tra Albania e Italia per isi abbattono le decisioni dei. Se qui in Italia la magistratura ha già “dichiarato guerra” al provvedimento, esprimendo non poche critiche nei confronti delcon Tirana, oggi è la Corte Costituzionale albanese a dare un piccolo altolà al protocollo firmato da Edi Rama e Giorgia Meloni. Ma non si tratta di una bocciatura come invece le opposizioni italiane vanno dicendo alle agenzie di stampa. La decisione deiFacciamo un po’ di ordine. La suprema corte di Tirana infatti ha esaminato i ricorsi presentati dal Partito democratico albanese e da altri 28 deputati di opposizione guidati dall’ex presidente di centrodestra Sali Berisha, secondo cui l’intesa violerebbe la Costituzione e anche le ...