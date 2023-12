Nicolas Vaporidis al giro di boa | “Questa sarà la mia ultima intervista”

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionedice addio allo spettacolo, al cinema e alla tv. L’attore, celebre per film come Notte Prima degli Esami e Come tu mi vuoi, ha deciso di ritirarsi a vita “comune” dopo la sua esperienza – disastrosa – all’Isola dei Famosi. Cosìha deciso di rilasciare il suo ultimo testamento, le sue ultime parole prima di ritirarsi nella città che ormai è diventata casa sua, Londra. Ecco la sua, dopo l’Isola dei Famosi torna a gestire la sua ...