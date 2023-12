Next | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di mercoledì 13 dicembre 2023): trama, cast e streaming delsu Italia 1 Stasera, mercoledì 13 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2007 diretto da Lee Tamahori, liberamente ispirato al racconto di fantascienza di Philip K. Dick Non saremo noi (The Golden Man, 1954). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Cris Johnson, in arte “Frank Cadillac” (come raccontato da lui nelquesto nome è composto dai nomi dei suoi due soggetti preferiti: Frankenstein e le Cadillac) è in grado di vedere il futuro, con un piccolo particolare: vede solo il proprio futuro, e solo due minuti in avanti, eccezione fatta per ciò che riguarda il futuro della ragazza di cui è innamorato, Elizabeth che vide all’interno di una tavola calda, nel qual caso non c’è limite. Cris non esita a usare il ...