Newcastle | Wilson | «Per battere il Milan daremo sangue | sudore e lacrime»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Le parole di Callum, attaccante del, in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League con ilCallumha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico Eddie Howe in vista della sfida di Champions League tra. Di seguito le sue parole. «Sono state settimane frustranti per me, come è normale quando hai un infortunio. Se sono pronto per giocare domani? Certo, sono nato pronto. Quella con ilè una delle partite più importanti, non solo per me, ma anche per il club. Da bambino sogno la Champions League, se le cose andranno come vogliamo sarà una delle notti migliori della mia carriera. C’è un secondo posto da raggiungere, sarebbe bello mettere il mio nome nella storia del club....