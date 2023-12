Newcastle-Milan | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)(calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Amazon Prime Video) è una gara valevole per la sesta e ultima giornata...

Quanto costerebbe al Milan l'uscita dall'Europa

La sconfitta a San Siro contro il Borussia Dortmund ha compromesso il cammino in Champions del. Nonostante l'ultimo posto nel girone, a 90' dalla fine della prima fase la squadra di Pioli ...

MILAN NEWS / La vigilia è qua: le ultimissime su Newcastle-Milan Il Milanista

Champions, Pioli su Tonali prima di Newcastle-Milan: "Gli sono vicino, spero che questa vicenda gli serva per il futuro"

CHAMPIONS LEAGUE - Si gioca contro il Newcastle, la squadra di Tonali e, ovviamente, Pioli viene interrogato sulla vicenda dell'ex giocatore rossonero colpito da una lunga squalifica per scommesse. Pi ...

Milan a Newcastle, Pioli chiede l'impresa. Torna Leao, ma sarà una mission impossible

Ci siamo. «Siamo al primo bivio di stagione». Per il Milan è come se fosse «una finale». E il Milan non può perderla, non può uscire dall'Europa.