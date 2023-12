Newcastle-Milan | la ribalta Chukwueze | rossoneri in Europa League Live 1-2 Borussia-Psg Diretta 1-1

Leao non cade in area durante Newcastle - Milan: la reazione di Pioli è furiosa

Un secondo tempo teso e ricco di emozioni quello tra. C'è in ballo la qualificazione agli ottavi di Champions. Dopo il vantaggio iniziale degli inglesi arriva il pari di Pulisic a metà ripresa su assist di Giroud. Ai rossoneri non ...

LIVE MN - Newcastle-Milan (1-1): Pulisic pareggia! Milan News

Newcastle-Milan, sorpresa per i rossoneri: presenza speciale al St James Park

Twitch Dalle 17 in diretta! Il pre partita di Newcastle-Milan! Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti! Dalle ore 17.00 saremo in diretta sul nostro canale… Leggi ...

Leao non cade in area durante Newcastle-Milan: la reazione di Pioli è furiosa

L'attaccante resta in piedi dopo un contrasto con Schar oltre i limiti: il tecnico rossonero in panchina non si trattiene ...