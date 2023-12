Newcastle-Milan | in difesa ci sarà Theo con Tomori | Champions League News

Il Newcastle sta messo talmente male che potrebbe giocare Karius l'incubo di Klopp

Stasera si giocae la squadra di casa è zeppa di infortunati. Al punto che tra i pali potrebbe finire il terzo portiere autore di due clamorose papere nella finale di Champions tra ...

Uefa Youth League | Inter-Real Sociedad e Newcastle-Milan: designati gli arbitri MilanoToday.it

Vigilia di Champions molto tesa molto tesa per il Newcastle

La sfida di stasera è decisiva non solo per i rossoneri ma anche per gli inglesi che devono vincere per sperare di restare in Champions. L’inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano racconta come il Newcas ...

Newcastle-Milan, le probabili: la scelta di Pioli in difesa

Le probabili formazioni di Newcastle e Milan per il big match di questa sera, valevole il passaggio del turno. Il Milan ha il dovere di crederci. Sì, perché la matematica non ha ancora condannato i ...