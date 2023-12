Ritorno al Futuro 4, una storia intrigante e Tom Holland nel trailer fan made

... KH Studio ha pubblicato il filmato che mescola scene del film di fantascienza/avventura... Fox hadi non essere entusiasta di un reboot di Ritorno al Futuro . La trilogia è ...

Netflix ha dichiarato quali sono i suoi show meno visti WIRED Italia

Squid Game, la vincitrice del reality attacca Netflix: «Voglio i miei 4,56 milioni di dollari sono passati 10 ilgazzettino.it

Netflix mostra film e serie più viste nel 2023 in What We Watched

Netflix annuncia le serie e i film più viste nel 2023 nel rapporto What We Watched, pubblicato in formato Excel e come video ...

Netflix: le preferenze degli spettatori nel primo semestre 2023

Netflix rivela i contenuti più visti nel primo semestre 2023, con "The Night Agent" in testa. Il rapporto fornisce dettagli su 18.000 titoli e 100 miliardi di ore di streaming.