NBA | risalita Clippers | cinque vittorie di fila Leonard in grande spolvero

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Dopo la sconfitta incassata per mano dei Golden State Warriors ad inizio mese, i Los Angeles, complice la crescita dei suoi “Big Three” ed un ritrovato equilibrio di squadra, hanno inanellato una serie diconsecutive (5) che li ha riportati in piena zona ‘Play-in’ ed a ridosso di quella ‘Playoff’. Nelle ultimegare: +1 vs Warriors, +9 vs Nuggets, +14 vs Jazz , +5 vs Blazers, +20 vs Kings. In queste ultime gare Kawhisembra aver ingranato ed aver ritrovato la giusta confidenza. Le sue medie negli ultimisuccessi consecutivi deisono: 28.6 punti, 64% da due, 52% da tre, 100% ai liberi. Paul George questa notte contro Sacramento ha siglato 20 punti tirando il 43% da oltre l’arco e continua a dimostrarsi un “fit” perfetto per qualsiasi ...