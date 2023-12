NBA | i risultati della notte 13 dicembre | Luka Doncic batte LeBron James | Devin Booker trascina i Suns Bene anche Clippers e Nuggets

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Altra grandein NBA con cinque partite andate in scena per la regular season 2023-2024. Non sono mancate, come sempre, le grandi emozioni: scopriamo insieme come sono andate le sfide disputate oltreoceano facendo un breve recap. I Dallas Mavericks (15-8) prevalgono sui Los Angeles Lakers (14-10) col punteggio di 127-125. I texani iniziano nel migliore dei modi la sfida chiudendo sul +8 il primo quarto (34-26), volando poi nella seconda frazionea +15 (68-53). Nella ripresa i Lakers escono meglio dagli spogliatoi e ricuciono completamente lo strappo, mettendola freccia alla terza sirena (93-95). Nel parziale conclusivo i Mavericks non si scompongono e tornano avanti, prendendoun piccolo margine di sicurezza (120-113) che gli consente di respingere l’ultimo assalto californiano per il 127-125 ...