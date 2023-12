NBA | Draymond Green perde la testa | espulso dopo aver colpito in faccia Nurkic VIDEO

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Bruttissimo gesto dinella partita tra Phoenix Suns e Golden State Warriors, valida per la regular season NBA 2023/2024. Il cestista del Michigan ha infattial volto Jusufed è stato. Neppure un mesescontato le 5 giornate di squalifica perpreso per il collo Rudy Gobert,ci è ricascato, rimediando un’altra espulsione per un gesto più che antisportivo contro un avversario. “Non sono il tipo di persona che si scusa per cose che intende fare, ma mi scuso con Jusuf perché non avevo intenzione di colpirlo” ha detto a fine partita. Ecco ilpic.twitter.com/sj53bexwtj — Complex Sports (@ComplexSports) December ...

