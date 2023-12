NBA 2023 2024 | Doncic batte James | vincono Boston e Denver Warriors ko a Phoenix

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Solo cinque partite valide per la regular season NBAsono andate in scena nella notte italiana, ma quasi tutte le big sono scese in campo. Vittoria numero 17 per iCeltics, sempre al comando a Est, che hanno superato per 120-113 i Cleveland Cavaliers. Sugli scudi Jayson Tatum, autore di una prova da 25 punti e 10 rimbalzi; il miglior realizzatore della gara è stato però Donovan Mitchell con 29 punti. Dopo il successo nell'In-Season Tournament, sono invece tornati alla sconfitta i Los Angeles Lakers, ko contro i Dallas Mavericks per 127-125. Merito di Luka, che grazie a 33 punti e 17 assist ha regalato ai Mavs la quarta vittoria consecutiva. Ai giallo-viola non sono invece bastati i 37 punti (con 11 rimbalzi) di Anthony Davis e i 33 di LeBron.