Natalità Adriano Bordignon Forum Associazioni Familiari | “Serve quadro sistemico | fiscale e organizzativo”

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “La questione dello squilibrio demografico in Italia è conosciuta da tempo, ma non abbiamo l’Italia non ha espresso una reazione significativa rispetto all’enormità del problema che sta segnando il destino del nostro Paese. Lacontinua a calare anche nel 2023, l’inflazione ha eroso la capac