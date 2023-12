Natale sotto i Portici venerdì 15 dicembre 2023 a Castellaneta

(Di mercoledì 13 dicembre 2023). Nell’ambito del cartellone degli eventi natalizi del Comune die Distretto Urbanistico del Commercio si è pensato di organizzare alcuni eventi per promuovere le attività commerciali di; si parte15con “”, in via San Francesco, a partire dalle ore 18:00, quando si terrà il Villaggio di Babboe il mercatino del collezionismo e dell’antiquariato con numerose attività dedicate ai più piccoli, tra cui lo spettacolo del Teatro dei Burattini, le magie di Mago Felix e la presenza speciale di Lucilla Cosplayer, oltre a degustazioni gastronomiche e gruppi musicali, organizzate insieme alle attività commerciali. Il 22 ...

A Celleno l'albero di Natale più grande della provincia, 230 metri di lunghezza

CELLENO - Si è avviata con successo l'inaugurazione del ' Gigante Incantato' , il più grande albero didella provincia di Viterbo, che si illuminail suggestivo sfondo del Castello del 'Borgo Fantasma' di Celleno Vecchio. L'albero, lungo ben 230 metri e dotato di oltre 2 chilometri di cavi,...

Videogiochi Natale 2023: regali per amanti del motorsport Virgilio

I migliori regali di Natale sotto i 50 euro WIRED Italia

Regali di Natale online Qualche consiglio per spedizioni sicure con effetto sorpresa

Natale è arrivato e con lui la corsa ai regali, soprattutto online, ma organizzare una spedizione senza rovinare l'effetto sorpresa non è sempre facile ...

Le Zirre, il party di Natale è colorato e sostenibile

L’evento di Natale delle Zirre come da tradizione è arrivato e nello store di via San Pasquale 27 in tanti si sono ritrovati per dar vita ad un happening gioioso e caloroso come è nello spirito delle ...