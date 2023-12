Natale con gli Elfi | a Peia la novità della Casa Incantata

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023). Una, dove ammirare gliche lavorano alacremente in vista delle Feste per accontentare tanti bambini in vista delle Feste. Ladel, il paese dalle mille contrade che domina la Valle con vista panoramica, è rappresentata quest’anno da una nuova proposta di animazione, realizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gruppo Alpini e numerosi volontari. “E’ un’idea – sottolinea il consigliere Mauro Pezzoli – cui da tempo volevamo dare una forma concreta, dopo le passeggiate nel bosco dello scorso anno che hanno avuto riscontri positivi”. Un’antica dimora di via Cà Zenucchi, che un tempo ospitò la prima bottega e la prima banca del paese, si è trasformata in una “...