Napoli vs Cagliari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I partenopei dopo due sconfitte devono tornare alla vittoria, ma i sardi cercano altri punti per raggiungere la salvezza.vssi giocherà sabato 16 dicembre 2023 alle ore 18 presso lo stadio Maradona APOLI VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Momento difficile per i campioni d’Italia reduci da due sconfitte consecutive contro Inter e Juventus. La squadra di Mazzarri, dopo aver raggiunto la qualificazione agli ottavi di Champions League, deve assolutamente raddrizzare anche la stagione in campionatoal momento è lontanissima dalla vetta, distante 14 punti. Per di più, la vittoria casalinga manca da tre mesi I sardi stanno lottando tenacemente per mantenere la categoria. Dopo un inizio difficile, la ...