Napoli Pianura | Carta Stagnola sulla targa | arrestato dai Carabinieri

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)e pistola carica. In fuga dai, due in manette. In due sullo scooter, lacoperta dalladella stazione dili hanno notati in via montagna Spaccata, tra le auto in coda nel traffico dell’ora di punta.Anche i due centauri hanno capito di essere stati puntati e hanno dato gas alla moto.La repentina accelerazione, sommata al metodo piuttosto vistoso e artigianale per nascondere la, è servita come ulteriore conferma per i militari.E’ partito l’inseguimento, reso difficile dal numero considerevole di auto in fila.La corsa non è durata molto e, ...