NAPOLI PER LA PACE

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il 16 dicembre, città dellaUnesco, riunirà nel Duomo le sue comunità religiose e laiche per chiedere di fermare le armi di Letizia Airos Appena usciti dalla morsa della pandemia, sembrava che l’umanità, accomunata da tanta sofferenza, potesse procedere unita nella costruzione di un futuro migliore. Non è stato così. Subito dopo un’altra catastrofe ci ha colti di sorpresa: la guerra. Prima in Ucraina, dopo in Medio Oriente, guerra che vediamo inorriditi in televisione, sui giornali, sulla rete, guerra che tocca da vicino anche i più indifferenti, attraverso il carrello della spesa, i costi della benzina e del gas. Guerra che non è mai stata così tanto vicina dalla fine della seconda guerra mondiale. Guerra che non è più solo sulle playstation dei nostri figli, che non è più solo virtuale. Lo scoppio del conflitto in Ucraina, il 24 ...