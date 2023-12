Napoli | Ostigard salta l’allenamento per leggero stato influenzale

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ilstamani si è allenato in vista del match contro il Cagliari di Serie A che si disputerà sabato alle 18. Il report: “La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio col Braga, hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una partita sul campo 1 con l’integrazione di alcuni elementi della Primavera. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. Olivera ha fatto terapie e personalizzato in palestra.non si è allenato per un”. LA SITUAZIONE DEGLI AZZURRI PER IL MONDIALE PER CLUB: Il“vede” il ricchissimo Mondiale per Club a 32 squadre, l’obiettivo ombra di questa stagione: la qualificazione al nuovo torneo made in Fifa che distribuirà oltre due miliardi di euro ...