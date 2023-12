Napoli | nel 2024 riapre il parco acquatico Acqua Flash

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDalla prossima primaveraper la gioia dei bambini ma anche degli adulti. La riapertura è annunciata per il 28 maggio. Il, di oltre 50mila metri quadri, sarà completamente ristrutturato e avrà un’arena per eventi e concerti per 10mila spettatori, un parcheggio di oltre 40mila mq e offrirà lavoro a 200 persone per un investimento complessivo di 15 milioni di euro. Ad annunciare la rinascita dell’di Licola, nel territorio di Giugliano in Campania, è Gianluca Vorzillo, presidente di Tanit e socio unico di V-Park, che gestirà la struttura che è stata recentemente aggiudicata all’asta per circa 3 milioni di euro. A maggio...