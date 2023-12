Napoli | morto Antonio Juliano | addio alla bandiera degli azzurri

Leggi su ilmattino

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)piangeIuliano, il grande ex centrocampista azzurro, capitano e dirigente èoggi all'età di 80 anni. Era ricoverato in ospedale e stava affrontando una malattia. Un simbolo, unadella squadra azzurra, lui che era nato ail 26 dicembre 1942.Militò dal neldal 1961 al 1978 per 17 stagioni, di cui 12 da capitano, e rimanendo a lungo il calciatore azzurro con più presenze in tutte le competizioni; con i partenopei ha vinto due Coppe Italia (1961-62 e 1975-76), una Coppa delle Alpi (1966) e una Coppa di Lega Italo-Inglese (1976).