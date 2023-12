Napoli milionaria! | Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera presentano il film dalla commedia più bella di Eduardo De Filippo

Rai1: la "collection De Filippo" continua con "Napoli Milionaria!"

Dopo 'Natale in Casa Cupiello', 'Sabato, Domenica e Lunedì' e 'Filumena Marturano' la collection De Filippo continua con '!', in onda lunedì 18 dicembre in prima serata su Rai 1. Con ...

Napoli Milionaria!, Clip Ufficiale dal Film di Luca Miniero tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo - HD - Film (2023) ComingSoon.it

La commedia, interpretata da Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera e diretta da Luca Miniero, andrà in onda lunedì 18 dicembre in prima serata.

Gallo e Salera in 'Napoli Milionaria!': "Eduardo parla di oggi e forse anche di domani"

Addà passà a nuttata! Si associa subito a Napoli Milionaria!, il capolavoro di Eduardo De Filippo. C’è l’arte di Eduardo, ma c’è una visione del mondo che va ben oltre l’immediato dopo secondo dopo ...