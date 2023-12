Napoli | la difesa concede troppo | va aggiustato un aspetto

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ilvince in scioltezza con il Braga e c’entra la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma c’è unda risolvere: la fase difensiva. Vittoria e passaggio del turno sono arrivati, l’obiettivo principale è stato raggiunto. In un momento di instabilità e difficoltà come questo, va benissimo così. Fatte le dovute premesse, vanno analizzati alcuni fattori. Perché ok la vittoria, ma non ci si può più nascondere dietro un risultato positivo. Leggendo le statistiche si nota un problema che ormai sta diventando una costante: la fase difensiva. Con il massimo rispetto per il Braga, privo anche di uno dei suoi migliori uomini offensivi come Alvaro Djalo, ma non è possibilere 19 tiri ad avversari molto modesti. Per di più, di questi 19 tiri, 8 sono stati effettuati in area di rigore. Soltanto una gran parata di Meret ...