Napoli in lutto | è morto Juliano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)e tutto il mondo del calcio italiano piangono per la scomparsa di Antonio(in foto con l'ex presidente Corrado Ferlaino nel...

e il calcio italiano inper la morte di Antonio 'Totonno' Juliano . Uno dei più grandi registi di sempre del nostro calcio, tanto da vantare 18 presenze in Nazionale, è sceso in campo in ...

Triste notizia per il mondo del calcio. Si è spento all'età di 80 anni Antonio Juliano, storico giocatore e dirigente del Napoli Triste notizia per il mondo del calcio. Si è spento all'età di 80 anni ...

Napoli Calcio - Un grave lutto ha colpito la S.S.C. Napoli e tutta la città. Ci ha lasciato Antonio Juliano, ex storico capitano della squadra partenopea con cui ha totalizzato ben 505 presenze.