Napoli | Di Lorenzo | «Felici del risultato | ce la siamo lottata»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Le parole di Giovanni Di, terzino e capitano del, dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League Giovanni Diha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria delche vale ai partenopei il passaggio del girone di Champions League. Di seguito le sue parole. «contenti, passare era il nostro obiettivo. Il girone non era facile e ce lacontenti di essere passati raggiungendo l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Sicuramente è positivo il clean sheet, Alex ha fatto due belle parate ed è stato bravo, gli faccio i complimenti.contenti di non aver preso gol. C’è da lavorare e dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, stiamo facendo delle buone partite. Le ...