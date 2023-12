Napoli – Braga | Di Lorenzo | Politano ed Elmas contenti | per il passggio del turno in Champions

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), Di: “Obiettivo raggiunto, bene così!” Giovanni Di, capitano del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo il match diLeague contro il. “Siamo, abbiamo centrato l’obiettivo di passare il girone, un girone non facile con ottime squadre, abbiamo lottato abbiamo meritato di passare, siamo, bene così, obiettivo raggiunto. Non abbiamo subito gol? Sicuramente è una cosa positiva, Alex ha fatto grandissime parate, siamoper lui e perchè è importante per lui, per la squadra, per la difesa non subire gol, siamo. A che livello siamo in questo momento come preparazione e condizione fisica e mentale? C’è tanto da lavorare, dobbiamo ...