Napoli-Braga 2-0 | primo clean sheet per Mazzarri e lunedì sorteggio a Nyon

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Nessun calcolo. Quelli si fanno alla fine. Ilbatte il, passa il turno ed accede agli ottavi di Champions riportando un po? di sereno in casa azzurra. Nella notte della coppa dalle...

Mazzarri dopo Napoli - Braga: 'Sono fiducioso. Ecco cosa mi interessava'

Le parole di Mazzarri dopoIl tecnico azzurro ha poi aggiunto: " Dovrò essere bravo a far capire ai ragazzi la difficoltà di essere campioni d'Italia. Devono rivedere il pericolo, ci ...

Napoli agli ottavi di Champios: 2-0 al Braga. Cronaca e tabellino

Napoli-Braga, cronaca e tabellino del match – Due gol, tre punti e biglietto per gli ottavi di finale di Champions League in tasca. Missione compiuta per il Napoli di Walter Mazzarri, che supera ...

Uefa Champions League, il Napoli batte il Braga e passa il turno

Allo stadio Maradona, il Napoli conquista il passaggio del turno battendo il Braga con due reti. Dopo la conclusione ravvicinata di Bruma, ...